Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuklar spora kazandırılıp boğulma riskine karşı eğitiliyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı il merkezi ile ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, çocuklar spora kazandırılıp boğulma riskine karşı da eğitiliyor.

Okulların tatile girmesiyle kent genelindeki 3 bin çocuğa yönelik yüzme eğitimi başlatıldı.

İl merkezi, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde kapalı havuzda, Eleşkirt ilçesinde de portatif açık havuzda yüzme eğitimleri verilen çocuklar, deneyimli antrenörler eşliğinde geleceğin milli sporcusu olmak için kulaç atmayı öğreniyor.

Yaz sıcaklarında boğulma riskinin önüne geçilmesinin de amaçlandığı kursta, yetenekli çocukların da bu branşta devam etmeleri sağlanacak. Eğitim öğretim sezonu başlayana kadar 5 bin öğrenciye yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, AA muhabirine, yaz tatilinin başlamasıyla yüzme kurslarına ilginin çok yoğun olduğunu söyledi. Doğubayazıt ilçesinde havuzun bu sene hizmete açıldığını ve oradan da iyi sporcular çıkaracaklarına inandıklarını belirten Çelebi, "Yaz spor okulları kapsamında 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini devam ettiriyoruz. Ayrıca performans sporcuları da uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde 3 bine yakın öğrenci kaydımız var. Yaklaşık 17 antrenörümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Okullar açılana kadar 5 bin öğrenciye yüzme eğitimi vermek istiyoruz." diye konuştu.

- "Yetenekli olanlar tespit edilip eğitilmeye devam edilecek" Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine çok önem verdiğini anlattı. Çocuklara yüzmeyi en iyi şekilde öğretmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti: "Denizler, göller ve nehirlerde yaşanan boğulma vakaları oluyor. Çocuklarımızın da yüzme öğrenmesi çok önemli. Biz de ilimizde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini 'gerçek manada yüzme bilmeyen kalmasın' olarak devam ettireceğiz. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşarak tüm tesislerimiz ve antrenörlerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah antrenörlerimiz yüzmeye başlayan çocuklardan yetenekli olanları tespit edip kış boyunca da çalıştırmaya devam edecek."