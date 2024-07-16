Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki gün önce 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki gün önce 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 186 kilogramı eroin, 90 kilogramı metamfetamin cinsi 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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