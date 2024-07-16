Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 186 kilogramı eroin, 90 kilogramı metamfetamin cinsi 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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