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        Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki gün önce 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:58
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        Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki gün önce 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 186 kilogramı eroin, 90 kilogramı metamfetamin cinsi 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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