Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede dün akşama doğru etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalit köyünde sel meydana geldi.
Sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Sel anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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