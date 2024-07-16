Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi

        Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi.

        İlçede dün akşama doğru etkili olan sağanak yağış sonrası Hacıhalit köyünde sel meydana geldi.

        Sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Sel anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutukland...
        Ağrı'da 276 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutukland...
        Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuklar spora kazandırılıp boğulma riskine karşı eğ...
        Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuklar spora kazandırılıp boğulma riskine karşı eğ...
        Ağrı'da düştüğü nehirde ayağı kırılan at kurtarıldı
        Ağrı'da düştüğü nehirde ayağı kırılan at kurtarıldı
        Ağrı'da geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlendi
        Ağrı'da geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlendi
        Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı
        Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı
        Ağrı Valisi Koç, selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu
        Ağrı Valisi Koç, selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu