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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ağrı'daki toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:56
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ağrı'daki toplantısında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek." dedi.

        Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerel seçimlerden sonra illeri ziyaret ettiklerini ve seçimin kaybedildiği illerde geleceği daha planlı ve kararlı yönetmek için istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Yerel seçimlerden bekledikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Tüm bölge illerimizde olduğu gibi Ağrı'mızda da daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek. Beklediğimiz sonucu alamayışımızla ilgili genel merkezimizin hem strateji platformu hem MYK'mız hem MKYK'mız çok ayrıntılı bir şekilde bu sebep ve sonuçları araştıran, onları ilmi bir düzeye, ilmi bir platforma oturtan, önümüzdeki süreç için iyi bir yol haritasına dönüştüren çalışmaları var. Onları hiç merak etmeyin. Onların gereği yapılıyor. Ve bu gereklilikler doğrultusunda da hareket edilecek."

        Yılmaz, seçimler öncesinde siyasetin içinde adaylık süreci rekabeti olduğunu, milletvekilliğinde adayların bir günde belli olduğunu ancak yerel seçimlerde bu sürenin biraz daha uzun sürdüğünü anlattı.

        Milletvekili seçiminden sonra teşkilatların 'her şey geride kaldı' düşüncesiyle hareket edip kısa sürede kucaklaşıp önüne baktığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ama yerel seçimde öyle olmadı. Yerel seçimde belediye başkan adayı belirlendikten sonra hepinizin bildiği gibi il genel meclisi üyelikleri, o süreçte yani bir de belediye meclis üyeliği seçimi oldu. İl genel meclisi üyeliği aday belirleme süreçleri oldu. Bunların hepsi çeşitli rekabetleri içerdi. Bu rekabetler dolayısıyla arkadaşlarımızın bazıları incindi, bazıları yoruldu. Bugün onların tümü geride kaldı. Şimdi onlara değil geleceğe odaklanıp, geleceği planlayıp gelecekle İlgili koşar adım yapmamız gerekenleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim."

        Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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