Ağrı'da 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildi

Ağrı'da hayırsever bir ailenin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Kentte yaşayan Atmaca ailesi, vefat eden bir yakınlarının hayrına muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmek için Türk Kızılay ile çalışma başlattı.

Kızılay'ın aşevinde hazırlanan aşureler sabah saatlerinde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, cuma namazı sonrası da Ulu Cami'de vatandaşlara ikram edildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlediklerini söyledi.