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        Alman çift, dünyayı gezme hayallerini karavanlarıyla gerçekleştiriyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Almanya'dan karavanla dünya turuna çıkan çift, Orta Doğu ülkelerini gezdikten sonra geldikleri Türkiye'de tatillerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:53
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        Alman çift, dünyayı gezme hayallerini karavanlarıyla gerçekleştiriyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Almanya'dan karavanla dünya turuna çıkan çift, Orta Doğu ülkelerini gezdikten sonra geldikleri Türkiye'de tatillerini sürdürüyor.

        Dünya turuna çıkma hayali kuran 44 yaşındaki makine mühendisi Christian ile 43 yaşındaki sosyal eğitim çalışanı Aneta Heigl çifti, bu hayallerini gerçekleştirmek için 2017'de aldıkları aracı uzun süren bir çalışmanın ardından karavana dönüştürdü.

        Kovid-19 sonrası karavanlarıyla ilk yolculuklarına Rusya, Orta Asya ülkeleri ve İran'ı gezerek başlayan doğa tutkunu çift, bu ülkelerde aylarca vakit geçirerek yeni kültürler ve insanlar tanıdı.

        Dünya turlarına kaldıkları yerden devam eden macera tutkunu çift, bu yıl da Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ı gezdi. Gittikleri ülkelerde çöllerde gece konaklayıp tarihi ve doğal güzellikleri gören çift, yamaç paraşütü yapıp su altı dalışları gerçekleştirdi.

        Daha sonra Irak üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Alman çift, Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nde bir süre konaklayıp Ağrı'ya ulaştı.

        Şimdiye kadar 26 ülke gezen ve son durakları Türkiye olan çift, Ağrı'da yamaç paraşütüyle atlayıp kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

        - "Havanın serin olması mükemmel"

        Christian Heigl, AA muhabirine, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye'de havaların serin olduğunu belirten Heigl, "Karavanımızla tüm dünyayı gezmeye çalışıyoruz. Irak, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyi gezdik. Irak üzerinden Türkiye'ye geldik. Nemrut Gölü'nde çok iyi vakit geçirdik. Geceleri ayıları gördük ve bizim için farklı bir deneyim oldu. Sonrasında Ağrı'ya geldik ve havanın serin olması mükemmel." dedi.

        "Farklı ülkeleri gezmek çocukluk hayalimdi. Henüz küçük bir çocukken tüm ülkeleri gezmek, tüm kültürleri öğrenmek istiyordum ve sonunda oldu" diyen Heigl, gittikleri her ülkede paraşütle uçuş yaptıklarını, Orta Doğu'daki çöllerden sonra Türkiye'nin yeşil doğasının hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini belirtti.

        Farklı ülkeleri gezip çöllerde vakit geçirmenin eşsiz bir deneyim olduğunu dile getiren Heigl, "Yakında Gürcistan ve Ermenistan'a geçeceğiz ama Türkiye'ye aşığız, bu yüzden Noel ve yeni yıl arifesinde eve gitmeden önce yılın geri kalanının tadını çıkarmak için yakında geri döneceğiz. Kışın ardından yeni bir kıtayı keşfetmek için Kanada'ya gideceğiz." dedi.

        - "Bu seyahat için işimize ara verdik"

        Aneta Heigl de Türkiye'yi çok beğendiklerini ve insanların çok sıcakkanlı olduğunu anlattı.

        Daha fazla ülkeye gideceklerini ifade eden Heigl, şunları kaydetti:

        "Bu seyahat için işimize ara verdik. Seyahatimiz çok güzel gidiyor. Tüm dünyayı görmek istedik. Çok rahatız. Şimdiye kadar 26 ülkeyi gezip gördük ve çok şaşırtıcı olan her ülke çok güzeldi, her ülkenin insanları harikaydı. Farklı insanlar tanıdığıma çok mutlu oldum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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