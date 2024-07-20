GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda ayağı kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılan ve Hollanda vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.