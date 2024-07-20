GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda ayağı kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılan ve Hollanda vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılan ve Hollanda vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kayıp 2 kişinin bulunması için profesyonel dağcı grubu desteği istendi.
Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp yakınlarında ayağı kırılan 51 yaşındaki Hollanda vatandaşı akademisyen Yusuf K, at yardımıyla 3 bin 400 rakıma kadar indirildi.
Buradan Doğubayazıt UMKE, sağlık ve Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince teslim alınan yaralı, daha sonra 3 bin 200 rakımda bekleyen ambulansa getirilip ilk müdahalesi yapıldı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede ekipler, yaralı Yusuf K'yi ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.