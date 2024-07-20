Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi

Diyadin ilçesine bağlı Yeniçadır köyünde de sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde meydana gelen sel, köy içi yollar ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

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