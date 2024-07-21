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        Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

        Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 08:30
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        Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
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        Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

        Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

        Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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