Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.
Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.
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