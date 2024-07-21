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        GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

        Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada, 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına insansız hava aracı da (İHA) dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:14
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        GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
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        Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada, 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına insansız hava aracı da (İHA) dahil edildi.

        Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grupta, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

        Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

        AFAD ekiplerinin talebi üzerine çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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