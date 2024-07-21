GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

AFAD ekiplerinin talebi üzerine çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da kullanılacak.

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grupta, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada, 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına insansız hava aracı da (İHA) dahil edildi.

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