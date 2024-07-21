İshak Paşa Sarayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla hafta sonu yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en görkemli yapılar arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt ilçesinin güneyinde, doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili tepelik alanda bulunuyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.