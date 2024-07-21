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        İshak Paşa Sarayı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla hafta sonu yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:43
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        İshak Paşa Sarayı'nda hafta sonu yoğunluğu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla hafta sonu yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en görkemli yapılar arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt ilçesinin güneyinde, doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili tepelik alanda bulunuyor.

        UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.

        Yılın her döneminde yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktalarından olan İshak Paşa Sarayı, hafta sonu ziyaretçilerle doldu.

        Ziyaretçiler, tarihi yapının çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de gezerek zaman geçiriyor.

        Bekir Çamdere, AA muhabirine, Konya'dan arkadaş gruplarıyla İshak Paşa Sarayı'na geldiklerini söyledi.

        Van'dan sonra Ağrı'ya geçtiklerini ifade eden Çamdere, "Gezmeyi çok seven biriyim, bugün Ağrı'nın tarihi güzelliklerini görmek için İshak Paşa Sarayı'na geldik. Yaklaşık 2 saattir geziyoruz, burası çok güzel. Buraya kadar gelip gezdiğimize değdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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