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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

        Ağrı Valiliği, tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin bulundukları yerden indirilme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:39
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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
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        Ağrı Valiliği, tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin bulundukları yerden indirilme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 2 kişinin 5 bin 50 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20 Temmuz Cumartesi günü gelen ihbar üzerine Valilik ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

        Arama kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla bölgede 2 Ağrı AFAD, 8 UMKE ve 7 jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Rize ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli 34 profesyonel dağcı olmak üzere toplam 61 profesyonel dağcı, 2 yerel rehber ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 İHA görevlendirildiği belirtilen açıklamada, yerel rehberin, kaybolan 2 kişinin cansız bedenini bugün sabah saatlerinde 4 bin 900 rakımda bulduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Olumsuz hava koşulları şartları altındaki olay bölgesinden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerinin nakledilmesi için başlatılan çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        - Olay

        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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