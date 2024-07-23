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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

        Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:13
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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
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        Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazesinin indirilmesi için çalışmalara, AFAD, UMKE, jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı ve farklı illerden gelen ekipler ile yerel rehberler katılıyor.

        Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Dilek Gökbulak'ın, tırmanış öncesi ilk kamp alanında çorba pişirilen mutfaktaki görüntüleri ortaya çıktı.

        - Olay

        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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