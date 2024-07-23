Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazesinin indirilmesi için çalışmalara, AFAD, UMKE, jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı ve farklı illerden gelen ekipler ile yerel rehberler katılıyor.