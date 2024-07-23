Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin, bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar 3. gününde devam ediyor.

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için, farklı illerden gelen 44 AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerin, cesetleri zirveye yakın noktada bulunan 2 kişinin cenazesini indirme çalışmaları, olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor.