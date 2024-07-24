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        Ağrı Dağı'na tırmanırken kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı

        Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışında kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi, AFAD ekiplerince indirilerek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:00
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        Ağrı Dağı'na tırmanırken kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı
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        Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışında kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi, AFAD ekiplerince indirilerek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Türkiye'nin 5 bin 137 rakımla en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan gruptan 65 yaşındaki Nuri H. zirve dönüşünde 4 bin 900 rakım yakınlarında kalp rahatsızlığı geçirdi.

        112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması için 4 bin 200 rakımda bulunan AFAD ekiplerinden 12 kişi bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerce buradan alınıp 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına getirilen Nuri H'ye, UMKE ekiplerince müdahale edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmayan Nuri H. kalp krizi riski ihtimaline karşı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölyüzü köyü Ela mezrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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