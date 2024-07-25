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        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:58
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        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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