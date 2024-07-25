Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı

Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.