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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor

        Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini 4 bin 900 rakımdan indirme çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:07
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        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor
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        Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini 4 bin 900 rakımdan indirme çalışmaları sürdürülüyor.

        Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan ve zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen 99 personel görev yapıyor.

        Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekipten 23 kişi ile 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru cenazelerin bulunduğu 4 bin 900 rakıma ulaştı.

        Burada ekipler, sedyeye aldıkları cenazeleri 3 bin 200 rakıma kadar indirdi.

        Kamp alanında bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen cenazeler, işlemlerinin ardından ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, AA muhabirine, ekiplerin cenazeleri indirmek için zor koşullarda çalıştığını söyledi.

        Muhcı, 20 Temmuz'da tırmanış yapan vatandaşların mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, "İlk önce Ağrı AFAD ekibi, akabinde jandarma ve UMKE ekiplerimiz bölgeye hareket etti." dedi.

        Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Muhcı, şöyle devam etti:

        "Şu anda AFAD'dan 53 profesyonel arama kurtarma personeli görev yapmakta. Personelimizin yaşayabileceği sorunlara müdahale etmek için UMKE ekiplerimiz tam donanımlı olarak bölgede. 20 araç ve 99 personelle burada arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Ağrı Dağı'na faaliyet gerçekleştirecek vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz, olası herhangi bir durum için mutlaka kaymakamlıklarımızdan izin almaları, kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirmeleri ve bütün irtifa yürüyüşlerinde uyulması gereken tüm kurallara uymalarıdır."

        Van'dan bölgeye hızlıca AFAD dağcı ekiplerinin yönlendirildiğini anlatan Muhcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Ekipler, önce 3 bin 200, sonrasında 4 bin 900 metrelere çıktı. Bu esnada bölgede meydana gelen çok şiddetli hava muhalefeti, yoğun kar yağışı, çığ düşme riskinden dolayı biraz beklemek zorunda kaldılar. Çünkü birden yüksek irtifaya çıkmanın kişiler üzerinde çok ciddi etkileri olmaktadır. Bunlar beyin ve akciğer ödemleri ile hipoksi gibi rahatsızlıklar. Ekiplerimiz bütün güvenlik kurallarıyla arama çalışmalarına devam etti. Sonrasında da Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı insansız hava araçlarıyla bölgede arama tarama faaliyetleri sürdürüldü, 10 saatten fazla uçuş gerçekleştirildi. Fakat bölgedeki yoğun olumsuz meteorolojik koşullardan ve yer yer bastıran sis ve şiddetli tipiden dolayı arama tarama çalışmalarımız epey sürdü."

        Muhcı, kayıp vatandaşların 22 Temmuz'da dağın 4 bin 900 metrelik rakımında bulunduğunu hatırlatarak, birçok ildeki AFAD il müdürlüklerinden desteğe gelindiğini söyledi.

        Yerel rehberlerin de çalışmalara katıldığını dile getiren Muhcı, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı bulunduğu yerden almak için ekiplerimiz yüksek irtifada meydana gelebilecek bütün etkileri göz önüne alarak gerekli arama tarama ve kurtarma faaliyetini gerçekleştirdi. Ekibimiz dün gece 00.30'da intikale başladı. İp hatlar kurularak, güvenlik önlemleriyle sabah 06.00 civarında, maalesef hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın yanına ulaştı. Yukarıdaki hava durumu buradakiyle bir değil, yer yer bastıran ani sis ve tipi kurtarma faaliyetlerini çok ciddi derecede etkileyebiliyor."

        - Olay

        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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