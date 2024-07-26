Ağrı'da Yeşilay, mahalle muhtarlarına bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, mahalle muhtarlarına bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Aslan, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında birçok destek olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu başta olmak üzere alkol, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılıkları konusunda vatandaşlarımızın tamamına ulaşmamız için siz kıymetli muhtarlarımızın desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında bizlere aracı olmanız, sesimizi ulaştırmanız bizler için çok kıymetli olacaktır. Yeşilay olarak her türlü bağımlılıkla mücadelede alanında kararlı ve güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamı ücretsiz ve gizlilik ilkesi içerisinde devam ettiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum."