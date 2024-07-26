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        İshak Paşa Sarayı'nda vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:54
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        İshak Paşa Sarayı'nda vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İshak Paşa Sarayı'nda "Aşure-i Nuh" programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, bu sene "Aşure-i Nuh" programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Aşure-i Nuh tescil çalışmaları yapıldı ve çalışmalarda sona doğru gelindi. Önümüzdeki günlerde müjdeyi alacağız. Bu bereketli topraklarda Aşure-i Nuh'un Ağrı'ya ait tescilli bir ürün olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

        Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can'ın da konuşmasının ardından Kaymakam Murat Ekinci ve beraberindekiler katılımcılara aşure ikram etti.

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