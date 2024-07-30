Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince yaklaşık 3 yıldır kadına şiddete dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, bu kapsamda Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği için ülkenin farklı illerinden gelen kadınları otelinde ağırladı.

Daha sonra Ertuğrul'un liderliğinde tırmanışa geçen 8 kadın, ilk geceyi 3 bin 200 rakımdaki kamp alanında geçirdi.

"Paraşüt Ahmet" olarak bilindiğini ve 41 yıldır rehberlik yaptığını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Bunun 28 yılında dağ rehberliği, 13 yıl da kültür rehberliği yaptım. Türkiye'nin sayısız yerlerine gittim, yürüyüşler yaptım. Böylece sayısız dostluklar edindim. Ağrı Dağı sevdamıza 1982 yılında başladık. Dernek olarak 3 yıldır bölgeyi tanıtmak ve batı illerinden insanların buraları görmesi için ücretsiz etkinlikler düzenliyorduk. Biz de bu anlamda Hazreti Nuh'un torunları olarak, insanları Ağrı Dağı'na davet etmek istedik. Bu kapsamda Ağrı Dağı'na ücretsiz tırmanışlar düzenledik."

Ertuğrul, sonraki süreçte bu etkinlikleri "Kibele'nin Çığlığı"nda kadına şiddete dikkati çekmeye çevirdiklerini ve buna yönelik ücretsiz programlar düzenlediklerini anlattı.