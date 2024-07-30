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        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar

        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:21
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        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar
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        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı.

        Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince yaklaşık 3 yıldır kadına şiddete dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, bu kapsamda Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği için ülkenin farklı illerinden gelen kadınları otelinde ağırladı.

        Daha sonra Ertuğrul'un liderliğinde tırmanışa geçen 8 kadın, ilk geceyi 3 bin 200 rakımdaki kamp alanında geçirdi.

        Ekip, ikinci gün yeniden tırmanışa geçerek saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından 4 bin 200 rakımda yer alan kamp alanına ulaştı.

        Burada bir süre vakit geçiren ekip, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartı açtıktan sonra, olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş kararı aldı.

        Dernek Başkanı Ertuğrul, AA muhabirine, bölgeyi tanıtmak ve kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için ücretsiz etkinlikler düzenlediğini söyledi.

        "Paraşüt Ahmet" olarak bilindiğini ve 41 yıldır rehberlik yaptığını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

        "Bunun 28 yılında dağ rehberliği, 13 yıl da kültür rehberliği yaptım. Türkiye'nin sayısız yerlerine gittim, yürüyüşler yaptım. Böylece sayısız dostluklar edindim. Ağrı Dağı sevdamıza 1982 yılında başladık. Dernek olarak 3 yıldır bölgeyi tanıtmak ve batı illerinden insanların buraları görmesi için ücretsiz etkinlikler düzenliyorduk. Biz de bu anlamda Hazreti Nuh'un torunları olarak, insanları Ağrı Dağı'na davet etmek istedik. Bu kapsamda Ağrı Dağı'na ücretsiz tırmanışlar düzenledik."

        Ertuğrul, sonraki süreçte bu etkinlikleri "Kibele'nin Çığlığı"nda kadına şiddete dikkati çekmeye çevirdiklerini ve buna yönelik ücretsiz programlar düzenlediklerini anlattı.

        Bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Ertuğrul, "Türkiye'nin her köşesinden kadınları davet ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ağrı Dağı ve Süphan Dağı gibi zirve etkinlikleri yapıyoruz. Otelimiz de var. Otelimizdeki 38 odayı, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için kadınların hizmetine sunuyoruz." dedi.

        İtalya'dan gelen Serap Kerimoğlu ise Ağrı Dağı'nı çok merak ettiğini belirterek, "Ağrı Dağı'na tırmanmak için 4 uçak değiştirerek geldim. Buraya tırmanmak için eşimi, çocuğumu ve işimi geride bırakıp geldim. Ağrı Dağı'na ilk defa geldim ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Denizli'den gelen Makbule Çeşmecioğlu da uzun yıllardır dağlara tırmandığını ve en yüksek tırmanışı Ağrı Dağı'nda yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Tuğçe Topçu, etkinliği düzenleyip kendilerini ağırlayan Ertuğrul'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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