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        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalandı

        Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:25
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        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalandı
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        Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 1-31 Temmuz 2024 tarihinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

        Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt, 56 cep telefonu, 8 bin 520 makaron, 20 elektronik sigara, 22 şişe alkol, 1440 gözlük, 300 kol saati, 2 lazer epilasyon cihazı, 10 bin 349 emtia, 900 çanta ile cüzdan ele geçirildi.

        "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında 44 kişiye işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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