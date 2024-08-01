Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalandı

Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 1-31 Temmuz 2024 tarihinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt, 56 cep telefonu, 8 bin 520 makaron, 20 elektronik sigara, 22 şişe alkol, 1440 gözlük, 300 kol saati, 2 lazer epilasyon cihazı, 10 bin 349 emtia, 900 çanta ile cüzdan ele geçirildi.