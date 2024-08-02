Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyor

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Şehirde bu sene özellikle temmuz ayında etkili olan sağanak nedeniyle hasadın geç başladığı buğday tarlalarında, çiftçiler zorlu bir çalışma yürütüyor.

Binlerce dönümlük alanda olgunlaşan buğdayın hasadı, biçerdöverler ve biçerlerle sıcak havada yapılıyor.

Vali Mustafa Koç, Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile ilçeye bağlı Aşağı Özdek köyünde yapılan buğday hasadına katıldı.

Çiftçilere sohbet eden Koç, biçerdövere binip bir süre hasat yaptı. Yüzlerce dekarlık tarlada biçerdöverlerle yapılan hasat, dronla görüntülendi. Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Kentin verimli ovalara sahip olduğunu belirten Koç, "Ağrı'mızda hububat ekim alanı olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarda 600 bin ton ürün elde etmiştik. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarlık alanda 550 bin ton ürün hasat etmeyi planlıyoruz. Bunun sebebi bu sene buğdayların başaklanma döneminde yağışların fazla olmasıdır." dedi.

- Devlet geçen yıl çiftçilere, 500 milyon lira destek parası verdi Toprak Mahsulleri Ofisinin kentte geçen sene çiftçilerden 75 bin ton hububat satın aldığını hatırlatan Koç, şöyle devam etti: "Bu yıl da 80 bin ton almayı hedefliyoruz. Biz, çiftçilerimizin emek ve alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için bütün kurumlarımızla beraber bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Devletimiz geçen yıl ilimizde yaklaşık 3,5 milyon dekarda çiftçilere, 500 milyon Türk lirası gibi bir destekleme parası verdi. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için biz her alanda onları desteklemeye devam edeceğiz."