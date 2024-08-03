Ağrı'da vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü

Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Sivili Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, eski Van Caddesi üzerinde bulunan Meydan Camisi önünde bir araya geldi.

Buradan sloganlar atarak yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Caddede grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de 40 bin kişiyi katlettiğini belirten Mağal, "100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." diye konuştu.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.