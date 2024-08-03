Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Ağrı'da 2 köyde meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
Ağrı'da 2 köyde meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
Kentte akşama doğru sağanak etkili oldu.
Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü Adakent mezrasında sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Çiftçiler tarafından biçilen otlar da sel sularında kaldı.
Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyünde de sağanak sele yol açtı.
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