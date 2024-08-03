Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Ağrı'da 2 köyde meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:20 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da 2 köyde meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        Kentte akşama doğru sağanak etkili oldu.

        Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü Adakent mezrasında sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Çiftçiler tarafından biçilen otlar da sel sularında kaldı.

        Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyünde de sağanak sele yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü
        Ağrı'da vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü
        Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyo...
        Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyo...
        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalan...
        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalan...
        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar
        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar
        Ağrı'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı
        Ağrı'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı
        Ağrı'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Ağrı'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı