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        Ağrı'da geçen ay sınır hattından 966 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, temmuz ayında İran sınır hattından yasa dışı şekilde ülkeye girmeye çalışan 966 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:49
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        Ağrı'da geçen ay sınır hattından 966 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, temmuz ayında İran sınır hattından yasa dışı şekilde ülkeye girmeye çalışan 966 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini söyledi.

        Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın katılımıyla Valilik'te düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte temmuz ayında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kentte 54 uyuşturucu olayında 75 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını aktaran Koç, operasyonlarda 521 kilogram uyuşturucu ile 13 bin 75 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

        Koç, "Ayrıca geçen günlerde Doğubayazıt ilçemizde Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu pudraya emdirilmiş vaziyette 2 ton 200 kilogram gibi, yüklü bir miktarda uyuşturucu maddeyi titiz bir çalışma sonucu ele geçirerek büyük bir başarıya imza atan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diyerek, bu operasyonun, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin ne kadar etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğünün açık göstergesi olduğunu vurguladı.

        Terör örgütlerine yönelik 49 operasyonda 17 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 4 kişinin tutuklandığını ifade eden Koç, siber suçlarla mücadele kapsamında 29 olaya müdahale edildiğini ve 18 kişinin tutuklandığını anlattı.

        Vali Koç, önceliklerinin insan kaçakçılığının önüne geçmek ve yasa dışı göç yollarını kapatarak Ağrı'yı göç konusunda "Transit geçiş yolu" yaptırmamakta kararlı olduklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "40 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayında 5 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ülkemize yasa dışı şekilde girmeye çalışan 966 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Hudut hattı gerisindeyse kolluk kuvvetlerimiz tarafından 210 düzensiz göçmen tespit edilerek hudut birliklerine veya İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde 'Mobil göç' aracımızın da katkısıyla 169 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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