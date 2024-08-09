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        Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında

        Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş ve çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:58
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        Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında
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        Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş ve çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün, dün saat 09.35'te Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş yaptığı ve bir süre sonra yolcuları alarak hareket ettiği bildirildi.

        Otobüsün, Doğubayazıt Otogarı'na giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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