GÜNCELLEME - Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesindeki otogarlardan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün, dün saat 09.35'te Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş yaptığı ve bir süre sonra yolcuları alarak hareket ettiği bildirildi.