Ağrı'nın yükseklerinde üretilen tescilli geven balının hasadı başladı

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde üretilen coğrafi işaretli geven balının hasadına başlandı.

İlkbahar aylarında yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, kaliteli bal elde etmek için yoğun mesai yapıyor.

Aylarca gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, yöreye özgü tescilli geven balını hasat etmeye başladı.

Vali Mustafa Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç, il merkezine bağlı Murat köyünde arıcılık yapan Cafer Öner'in bal hasadına katıldı.

Arıcı Öner'e bir süre eşlik eden Vali Koç, kovanlardaki petekleri çıkarıp temizledikten sonra bal sağımını gerçekleştirdi.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer üreticilere olduğu gibi arıcılara da her türlü desteği vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

"Ağrı Geven Balı"nın 2 yıl önce coğrafi işaret belgesi alarak tescillendiğini anımsatan Koç, "Ağrı balının ünü Türkiye'nin her yerine hatta dünyaya ulaştı. Balın tescillenmesi üreticilerin hem pazar payına hem de rekabet gücünün artırmasına sebep oldu. Arıcılarımızın emeklerinin karşılığını alabilmesi ve arıcılığın daha fazla yaygınlaşması için teknik destek ve malzeme desteğiyle onları desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.