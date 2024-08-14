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        Ağrı'da bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:41
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        Ağrı'da bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Boş çay paketlerinin içerisine gizlenmiş 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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