Ağrı'da bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yaptı.
Boş çay paketlerinin içerisine gizlenmiş 2 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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