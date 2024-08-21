Ağrı'da hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

Ağrı'da devlet desteğiyle üretimi yapılan ve hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü.

Zengin akarsu kaynakları, bitki örtüsü ve geniş meralara sahip olan kent, hayvan varlığıyla da dikkati çekiyor.

Son yıllarda bitki çeşitliliğinin giderek arttığı kentte, devlet desteğiyle düzlük alanlarda ayçiçeği ekim alanı da yaygınlaşıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, ayçiçeğinin yaygın yetiştirildiği Tezeren köyü yakınlarındaki tarlalarda incelemelerde bulunarak çiftçilere bir araya geldi.

Hüseyinoğlu, AA muhabirine, ayçiçeğinin diğer kültür ürünlerine göre sıcak ve soğuğa daha çok dayanıklı olduğunu söyledi.

Ayçiçeğinde su ve gübre ihtiyacının daha az olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "Özellikle Türkiye'nin her tarafında ekimi yapılabilecek bir ürün. Bölgemizde de son dönemlerde ayçiçeği ekim alanı artmaktadır. Yağlık ve çerezlik olarak ekimi yapılıyor. 2021 yılında 23 dekarlık alanda ekim alanı olan ayçiçeği bu yıl 35 bin dekara kadar çıktı. Bu yıl en fazla çerezlik ekim alanına ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.