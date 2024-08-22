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        Ağrı'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlağı kurtardı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:53
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        Ağrı'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlağı kurtardı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Dalkılıç köyünde oğlakların kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, halatlarla kayalıklara tırmanış yaptı.

        Halat yardımıyla aşağıya indirilen 3 oğlak, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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