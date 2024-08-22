Ağrı'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlağı kurtardı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Dalkılıç köyünde oğlakların kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, halatlarla kayalıklara tırmanış yaptı.
Halat yardımıyla aşağıya indirilen 3 oğlak, sahibine teslim edildi.
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