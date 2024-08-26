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        Ağrı'da çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesaide

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için tarlalarda gece gündüz çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:05
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        Ağrı'da çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesaide
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için tarlalarda gece gündüz çalışıyor.

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler yaz sezonu boyunca yem stoklamak için yoğun mesai yapıyor.

        Tarım makineleri ve tırpanlarla biçtikleri otları bir süre güneşte kuruttuktan sonra balya haline getiren çiftçiler, daha sonra yemleri traktörlerle köye taşıyıp evlerinin yakınlarında üst üste yığıyor.

        Bir yandan ot biçen diğer yandan da biçtikleri ot ve buğdayları patosa vurarak samana dönüştüren köylüler, işlerini bir an önce bitirmek için zaman mefhumu gözetmeden çalışıyor.

        İmece usulü birbirlerine de yardım eden köylüler, zorlu çalışmayla uzun geçen kış mevsimi öncesinde hayvanlarının yem ihtiyacını hazır hale getirecek.

        Aşağı Toklu köyünden Abdullah Aldemir, AA muhabirine, bu yıl sağanaklar nedeniyle ot biçimine geç kaldıklarını söyledi.

        İşleri bitirmek için köylülerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Aldemir, "Yağmurlardan dolayı ot biçimine ara verdiğimiz günler oldu. Otlarımızı biçip balya yapıyoruz. Temmuz ayında çok yağmur yağdı, otların bozulmaması için kuruması gerekiyordu. Yaklaşık 20 gün daha işlerimiz devam edecek. Geçen sene işler daha erken bitti ama bu sene yağmurdan dolayı uzadı." diye konuştu.

        Zeynel Aldemir ise İstanbul'da yaşadığını ve yaz aylarında köye geldiğini anlattı.

        Köyde komşularına yardım ettiğini belirten Aldemir, "Köyde işlerin çoğu duruyor. Tatile gelmiştim ama eski günlerimi yeniden yaşamak için komşulara yardıma ediyorum." dedi.

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