Tendürek Dağı'ndaki PKK/KCK operasyonunda mutfak tüpleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik "Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu"nda bir mağara tespit edildi.

Ağrı'da, Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, mağara içerisinde dolu ve boş mutfak tüpleri ile örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.