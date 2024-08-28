Ağrı'da 5 kilogram külçe altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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