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        Ağrı'da sağanak etkili oldu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:39
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        Ağrı'da sağanak etkili oldu
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanak sonrası kaplıcalara giden köy yollarında oluşan sel nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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