Ağrı'da sağanak etkili oldu

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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