Ağrı'da sağanak etkili oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak sonrası kaplıcalara giden köy yollarında oluşan sel nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
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