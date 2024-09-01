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        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:45
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        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik düzenlenen "Ağrı Dağı Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Adem Akatay Operasyonu" kapsamında, bir mağara tespit edildi.

        Mağarada, 13 dolu büyük mutfak tüpü, boş küçük tüp, 3 top branda ile 3 top bez kumaş ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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