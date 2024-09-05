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        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:33
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        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gümrük sahası içerisindeki bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Araçta 2 bin 900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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