Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gümrük sahası içerisindeki bir tırın dorsesinde arama yaptı.
Araçta 2 bin 900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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