Üniversite öğrencileri Iğdır ve Ağrı'nın doğal güzelliklerini bilimsel geziyle öğrendi

ABDULLAH SÖYLEMEZ - BÜLENT MAZVER - Iğdır Üniversitesinin TÜBİTAK projesi kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler, Iğdır ve Ağrı'nın zengin tarihi ve doğal güzelliklerinde bir hafta geçirerek çeşitli dersler gördü.

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulan ve "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında bu yıl da desteklenen "Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde Projesi"ne yurdun farklı illerindeki üniversite öğrencileri başvurdu.

Iğdır Valiliğinin de desteklediği projeye başvuruları kabul edilen, İstanbul Teknik, İstanbul, Ege ve Dokuz Eylül gibi birçok üniversitede eğitim gören 30 öğrenci, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için Iğdır'a geldi. Gençler, akademisyenlerin rehberliğinde Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, Cehennem Vadisi ve Karasu Sulak Alanı'nı ziyaret ederek bölgede bilimsel geziye çıktı. Sonraki günlerde Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri ile Tuz Terapi Merkezi'ne giden öğrenciler, Aras Vadisi'ndeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde kuş halkalanmasını gözlemledi, dünya kuş göçleri hakkında bilgi aldı.

Alanında uzman akademisyenlerce gezilen yerlerle ilgili uygulamalı dersler anlatılan katılımcılar, Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nı görme şansı buldu. Gittikleri yerlerde bilimsel etkinlikler eşliğinde keyifli vakit geçiren gençlerin bir haftayı bulan bilimsel gezisinin son durağı ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı oldu. Osmanlı'nın en önemli eserleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan tarihi yapıyı gezen öğrencilere, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya tarafından Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu inanılan kalıntılar ve bölgenin coğrafyası hakkında bilgi verildi.

- Akademisyenler öğrencilere bölgeyi anlattı Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, katılımcılara Doğubayazıt'ın turizm ve ekonomik potansiyeli ile ilgili bilgiler aktardığını söyledi. Bölgenin jeopolitik ve ticaret potansiyeli hakkında da öğrencileri bilgilendirdiğini anlatan Kaya, "Ülkemizin en önemli turizm potansiyellerinden birine sahip Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi ile özdeşleşmesi dolayısıyla çok sayıda turist çekmektedir. Ağrı Dağı'nda turizmin daha ileri seviyeye taşınması için neler yapılacağıyla ilgili öğrencilerimizle konuştuk. Bölgenin coğrafyasını, doğal, beşeri ve turistik potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulunduk." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Kapak ise doğa eğitimleri kapsamında desteklenen projelerin ne kadar faydalı olduğunu sahada öğrencilerle birlikte gördüklerini dile getirdi. Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Adem Yulu da TÜBİTAK destekli proje kapsamında bu yıl da ülkenin farklı illerinden gelen üniversitelilerle doğada eğitim etkinlikleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

- Öğrenciler yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Damla Karadağ, yaklaşık bir hafta süren etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirterek şöyle devam etti: "Coğrafya, tarih, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, biyoloji, jeoloji mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, peyzaj mimarlığı alanında hep beraber çalıştığımız ve gerçekten çok kapsamlı bir proje oldu. Bu manada burada olduğum için çok mutluyum çünkü her geçen gün çevre dahil farklı bilimsel alanlara dair yeni şeyler öğreniyoruz ve birbirimizi tanıyoruz."