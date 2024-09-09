Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi

        Doğubayazıt'ta jandarma ekipleri, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğubayazıt'ta jandarma ekipleri, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçiren ekipler, 4 kişiye 1 milyon 548 bin lira ceza uyguladı.

        Kurbağalar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri Iğdır ve Ağrı'nın doğal güzelliklerini bilimsel gezi...
        Üniversite öğrencileri Iğdır ve Ağrı'nın doğal güzelliklerini bilimsel gezi...
        Ağrı'da başıboş köpek tedirginliği
        Ağrı'da başıboş köpek tedirginliği
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası
        İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası
        Ağrı'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Ağrı'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geç...
        Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geç...