Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi

Yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçiren ekipler, 4 kişiye 1 milyon 548 bin lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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