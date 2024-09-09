Doğubayazıt'ta sağanak etkili oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşama doğru sağanak yağış etkili oldu.
Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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