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        Doğubayazıt'ta sağanak etkili oldu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:09
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        Doğubayazıt'ta sağanak etkili oldu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşama doğru sağanak yağış etkili oldu.

        Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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