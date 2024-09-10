Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı Dağı'na kar yağdı

        Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'na kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

        Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

        Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

        Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Doğubayazıt'ta sağanak etkili oldu
        Doğubayazıt'ta sağanak etkili oldu
        Ağrı'da sınır hattı son sistem teknolojilerle korunuyor
        Ağrı'da sınır hattı son sistem teknolojilerle korunuyor
        Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi
        Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi
        Üniversite öğrencileri Iğdır ve Ağrı'nın doğal güzelliklerini bilimsel gezi...
        Üniversite öğrencileri Iğdır ve Ağrı'nın doğal güzelliklerini bilimsel gezi...
        Ağrı'da başıboş köpek tedirginliği
        Ağrı'da başıboş köpek tedirginliği
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı