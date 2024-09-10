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        Ağrı'da okulların açılmasıyla denetimler sıklaştırıldı

        Ağrı'da jandarma ve polis ekipleri, okulların açılmasıyla çocukların güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmesi için denetimleri sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:34
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        Ağrı'da okulların açılmasıyla denetimler sıklaştırıldı
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        Ağrı'da jandarma ve polis ekipleri, okulların açılmasıyla çocukların güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmesi için denetimleri sıklaştırdı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 103 ekip ve 319 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 420 okul çevresi, 54 metruk bina, 43 park/bahçe, 68 iş yeri, 16 internet kafe, 600 araç ile 140 servis aracını denetledi, 4 bin 365 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

        Denetimlerde kurallara uymadıkları anlaşılan 7 servis aracına 12 bin 748 lira, üzerlerinde kurusıkı tabanca ele geçirilen 2 kişiye de 16 bin 644 lira para cezası uygulandı.

        Çocukların her gün güven içinde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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