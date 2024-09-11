Yazıcı Barajı'nın sağladığı modern sulama imkanlarıyla tarımda verim ve çeşitlilik artıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da bulunan Yazıcı Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından modern sulama sistemine kavuşan çiftçilerin binlerce dönümlük tarım arazilerinde, çeşitliliğin yanı sıra verim de giderek artıyor.

Devlet Su İşleri tarafından kentin kuzey doğusunda Altınçayır Deresi üzerinde 1995-2001 yıllarında sulama amacıyla inşa edilen ve sonraki yıllarda hizmete alınan Yazıcı Barajı'nın suyu, kentin içme suyunun yanı sıra tarım arazilerinde de kullanılıyor.

Verimli arazilerin bulunduğu ovada bulunan 16 köydeki çiftçiler, Yazıcı Sulama Birliği ekiplerinin koordinasyonunda tarım alanlarının sulamasını fıskiye yöntemiyle yağmurlama, damlama ve salma suyla yapıyor.

Ozanlar köyünde yaşayan çiftçi Emrah Taştan, AA muhabirine, geçmişte geleneksel yöntemlerle arazilerini suladıklarını, bunun çok zor olduğunu söyledi.

Modern sulama sistemleri sayesinde mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi çok sayıda ürün yetiştiren çiftçiler, verimlerini katlayarak üretime devam ediyor.

Yazıcı Barajı sayesinde arazilerinin suya kavuştuğunu belirten Taştan, "Devlet Su İşleri başta olmak üzere devletimiz ve sulama birliği sayesinde arazilerimizde verim arttı. Fıskiye, salma ve damlama yöntemiyle arazilerimizi suluyoruz. Eskiden 3 verim alırken şu an 10 alıyoruz. Mükemmel bir sistem kuruldu. Hemen hemen Ağrı Ovası'nın tamamı sulanıyor. Bu sulamayla çiftçilerin yüzü gülmeye başladı." diye konuştu.

Taştan, geçmişte su sıkıntısı olduğu için en fazla 20 dönüme pancar ektiğini, sulama imkanlarının gelişmesiyle üretim alanını 200 dönüme çıkardığını anlattı.