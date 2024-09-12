Ağrı'da bal hasadı sona erdi

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yayla ve köylerinde arıcıların zorlu bal mesaisi tamamlandı.

İlin yüksek rakımlı bölgeleri, yaz aylarında yerli ve Karadeniz Bölgesi'nden gelen arıcıları ağırlıyor.

Mayıs ayında zorlu mesailerine başlayıp gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, ağustos ayının ortalarına doğru zorlu bal hasadına başladı.

Ağrı'da 300'ü yerli 250'si gezginci olmak üzere 550 arıcı, 70 bin kovanda ürettikleri balın hasadını tamamladı.

Kentte 3 yıldır doğal bal ürettiklerini belirten Aldemir, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntımız, insanları doğa bal ürettiğimize inandıramıyoruz. Her önüne gelen 'doğal bal üretiyoruz' dediği için bunu gerçekten yaptığımızda bizi de aynı kategoriye koyuyorlar. Şekeri herkes veriyor ama biz mayısın sonunda şekeri kesiyoruz. Ürettiğimiz ballar tamamıyla doğal. Bunu tüketenler şifa ve ilaç niyetine tüketmeli. Bağışıklık sistemini kesinlikle çok güçlendiriyor. Piyasada 60-70 liraya satılan ballarla bizim balı kıyaslıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Kendimizi ne kadar anlatmaya çalışsak da piyasanın durumundan dolayı inandırıcı olamıyoruz."