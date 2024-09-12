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        Ağrı'da bal hasadı sona erdi

        Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yayla ve köylerinde arıcıların zorlu bal mesaisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:34
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        Ağrı'da bal hasadı sona erdi
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        Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yayla ve köylerinde arıcıların zorlu bal mesaisi tamamlandı.

        İlin yüksek rakımlı bölgeleri, yaz aylarında yerli ve Karadeniz Bölgesi'nden gelen arıcıları ağırlıyor.

        Mayıs ayında zorlu mesailerine başlayıp gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, ağustos ayının ortalarına doğru zorlu bal hasadına başladı.

        Ağrı'da 300'ü yerli 250'si gezginci olmak üzere 550 arıcı, 70 bin kovanda ürettikleri balın hasadını tamamladı.

        Arıcılar, balın bir kısmını petek halinde kalan kısmını da makinede sağarak paketleyip sipariş üzerine yurdun birçok bölgesine gönderiyor.

        Bir süre daha kentte kalacak olan arıcılar, havaların soğumasıyla kışı geçirmek için kovanlarını sıcak bölgelere taşıyacak.

        Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde yaşayan arıcı Halit Aldemir, AA muhabirine, arıcılığa hobi amaçlı başladığını ve zamanla çok sevdiğini söyledi.

        - "Piyasada 60-70 liraya satılan ballarla bizim balı kıyaslıyorlar"

        Kentte 3 yıldır doğal bal ürettiklerini belirten Aldemir, şöyle konuştu:

        "En büyük sıkıntımız, insanları doğa bal ürettiğimize inandıramıyoruz. Her önüne gelen 'doğal bal üretiyoruz' dediği için bunu gerçekten yaptığımızda bizi de aynı kategoriye koyuyorlar. Şekeri herkes veriyor ama biz mayısın sonunda şekeri kesiyoruz. Ürettiğimiz ballar tamamıyla doğal. Bunu tüketenler şifa ve ilaç niyetine tüketmeli. Bağışıklık sistemini kesinlikle çok güçlendiriyor. Piyasada 60-70 liraya satılan ballarla bizim balı kıyaslıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Kendimizi ne kadar anlatmaya çalışsak da piyasanın durumundan dolayı inandırıcı olamıyoruz."

        Hikmet Hanbaba ise vatandaşlara daha kaliteli bal üretmek için yoğun bir sezon geçirdiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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