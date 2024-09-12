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        Ağrı'da kışın hayvanların yemesi için hazırlanan yaklaşık 3 bin balya ot yandı

        Ağrı'da bir çiftçinin hayvanlarının kış ihtiyacı için hazırladığı 3 bin balya ot, çıkan yangında küle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:07
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        Ağrı'da kışın hayvanların yemesi için hazırlanan yaklaşık 3 bin balya ot yandı
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        Ağrı'da bir çiftçinin hayvanlarının kış ihtiyacı için hazırladığı 3 bin balya ot, çıkan yangında küle döndü.

        Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kars sınırında bulunan Başkent köyünde çiftçilik yapan Ahmet Beyaz, kışın hayvanların yemesi için yaz ayları boyunca tarlalarında biçtiği otları balyalayıp bir süre önce köye taşıdı.

        İstiflenen 3 bin balyanın olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına müdahaleleri yetersiz kalan köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.

        Galeri
        Galeri

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