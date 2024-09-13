Ağrı'da kendilerine ait evin bahçesine babaları adına okul yaptırdılar

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

İş adamı Volkan Atik ve ailesince yaptırılan 16 derslikli İsmail Atik İlkokulu'nun açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkenin geleceğine, çocuklara ve eğitim sistemine yapılmış önemli bir yatırımı daha açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim sistemine kazandırılan her yeni okulun, yalnızca bir bina değil, aynı zamanda geleceğe atılmış güçlü bir adım olarak kendilerine umut verdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu okulun kapısından içeriye adım atan her bir çocuğumuz, Türkiye’nin aydınlık geleceğine atılmış birer umut ışığıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken, eğitimin toplumsal kalkınmanın temel taşı olduğunu biliyoruz. Nitelikli eğitim, bir milletin en büyük güvencesidir. Bir ülkenin gücü, sadece ekonomik ve askeri anlamda değil, aynı zamanda insan kaynağının donanımında, bilgi birikiminde ve vizyonunda saklıdır. Bugün açılışını yaptığımız bu okul, geleceğimizi şekillendirecek nesillerin yetişmesine vesile olacak, gençlerimizin ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayacaktır."