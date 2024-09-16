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        Filistinli dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesinde ülkesinin bayrağını açıp ağladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Filistinli genç, zirvede ülkesinin bayrağını açtıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:55 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:55
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        Filistinli dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesinde ülkesinin bayrağını açıp ağladı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Filistinli genç, zirvede ülkesinin bayrağını açtıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

        Avrupa'da yaşayan ve bir grup arkadaşıyla Doğubayazıt ilçesine gelen Filistinli Musa Abdullah, rehber Resul Civaş'ın eşliğinde 5 bin 137 rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

        Zorlu tırmanışın 3. gününde zirveye ulaşan Abdullah, ülkesinin bayrağını açıp "Özgür Filistin" dedikten sonra duygulanarak ağladı. Gruptakiler de hep beraber "Filistin" diye bağırdıktan sonra inişe geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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