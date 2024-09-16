Filistinli dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesinde ülkesinin bayrağını açıp ağladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Filistinli genç, zirvede ülkesinin bayrağını açtıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

Avrupa'da yaşayan ve bir grup arkadaşıyla Doğubayazıt ilçesine gelen Filistinli Musa Abdullah, rehber Resul Civaş'ın eşliğinde 5 bin 137 rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

Zorlu tırmanışın 3. gününde zirveye ulaşan Abdullah, ülkesinin bayrağını açıp "Özgür Filistin" dedikten sonra duygulanarak ağladı. Gruptakiler de hep beraber "Filistin" diye bağırdıktan sonra inişe geçti.