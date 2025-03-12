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        Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi çözülüyor

        Ağrı'da kış aylarında soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın yüzeyi çözülmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:20
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        Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi çözülüyor
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        Ağrı'da kış aylarında soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın yüzeyi çözülmeye başladı.

        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve yaz aylarında tarım alanlarını besleyen baraj gölü, çetin geçen kış mevsiminde buzla kaplandı.

        Havaların ısınmaya başladığı kentte, barajın da buzla kaplı yüzeyi çözülmeye başladı.

        Yüzeyinde farklı buz şekillerinin oluştuğu baraj dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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