Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi çözülüyor
Ağrı'da kış aylarında soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın yüzeyi çözülmeye başladı.
Ağrı'da kış aylarında soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın yüzeyi çözülmeye başladı.
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve yaz aylarında tarım alanlarını besleyen baraj gölü, çetin geçen kış mevsiminde buzla kaplandı.
Havaların ısınmaya başladığı kentte, barajın da buzla kaplı yüzeyi çözülmeye başladı.
Yüzeyinde farklı buz şekillerinin oluştuğu baraj dronla görüntülendi.
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