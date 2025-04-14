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        Erzurum ve Ağrı'da 185 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar nedeniyle 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:45
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        Erzurum ve Ağrı'da 185 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar nedeniyle 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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