Erzurum ve Ağrı'da 185 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar nedeniyle 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar nedeniyle 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
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