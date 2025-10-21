Habertürk
        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nda seramik sergisi açıldı

        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nda seramik sergisi açıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen seramik sergisinin açılışı yapıldı.

        Giriş: 21.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:49
        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nda seramik sergisi açıldı
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen seramik sergisinin açılışı yapıldı.

        Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli'nin, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencilerine verdiği seramik dersi kapsamında yapılan çalışmalar, İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Elçin Telli, AA muhabirine, öğrencilerin birbirinden güzel ve özgün eserler ürettiğini söyledi.

        Ürünlerin tarihi mekanda sergilenmesinin de anlamlı olduğunu belirten Telli, "Sergide seramik vazoların yanı sıra çağdaş seramik sanatına ait özgün çalışmalar da yer alıyor. Geleneksel formlarla modern yorumları bir araya getiren öğrencilerin eserleri, hem estetik açıdan hem de teknik becerileriyle dikkati çekiyor. 21-26 Ekim tarihleri arasında bütün sanatseverleri İshak Paşa Sarayı'ndaki seramik sergisini görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

        Açılışa, Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı da katıldı.

